Джейхун Байрамов назвал примерную дату сдачи в эксплуатацию моста Агбенд-Келала

Политика Материалы 8 декабря 2025 14:03 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов назвал примерную дату сдачи в эксплуатацию моста Агбенд-Келала

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Мост Агбенд-Келала, соединяющий Азербайджан и Иран, планируется ввести в эксплуатацию в первые месяцы 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом сегоодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.

Отметив, что 2025 год стал важным для азербайджано-иранских отношений, Джейхун Байрамов подчеркнул, что между двумя странами состоялись переговоры по вопросам политики, экономики, транспортно-коммуникационной сферы, региональной безопасности и международных отношений.

