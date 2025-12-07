Незабываемый Маэстро Вагиф Мустафазаде – потрясающий концерт в Баку с участием звезд джаза (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Jolli Joker состоялся потрясающий концерт "Unudulmaz Maestro" (Незабываемый Маэстро), посвященный 85-летию со дня рождения легендарного пианиста и композитора, лауреата Государственной премии и основоположника уникального направления джаз-мугам Вагифа Мустафазаде, сообщает Trend Life.

С первых минут зал наполнился особой атмосферой: поклонники джаза, ценители музыки и молодые слушатели собрались, чтобы отдать дань памяти великому мастеру джаз-мугама. Организованный Благотворительным фондом Вагифа Мустафазаде под руководством Афаг Алиевой, вечер стал не просто концертом, а настоящим музыкальным праздником и данью уважения наследию выдающегося музыканта, навсегда вписавшего своё имя в мировую историю джаза.

Уже с первых мгновений стало ясно - это событие особенное. Зал, где смешались поклонники джаза разных поколений, наполнился тихим ожиданием: каждый пришёл почувствовать живую магию джаз-мугама, которую когда-то создавал сам Маэстро. В воздухе витала атмосфера уважения и восхищения, а джазовые ритмы словно уже предвкушали свой торжественный выход.

Программа вечера оказалась насыщенной и разнообразной. На сцене выступили звёзды азербайджанского и мирового джаза, композиторы и пианисты, соло и со своими коллективами - группа RAST под управлением заслуженного артиста Рашада Гашимова, заслуженный артист Шаин Новрасли и юный ханенде Мурад Набизаде, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, участники "Евровидения", победитель конкурса "O səs Türkiyə" Эльнур Гусейнов, участница "Евровидения" Aisel в сопровождении саксофониста Теймура Сулейманбейли. Специально из-за рубежа приехали Руслан Агабабаев (США) и Этибар Асадли (Франция). Выступления артистов проходили на фоне красочных инсталляций, что придавало вечеру особую красоту.

В рамках вечера была также представлена выставка картин члена Союза художников Азербайджана Бахрама Халилова, созданных под впечатлением от музыки Вагифа Мустафазаде. Каждое полотно словно олицетворяло музыкальные мотивы: джаз превращался в живопись, а живопись - в музыкальные эмоции.

Каждое выступление превращалось в живой диалог музыкантов с наследием Маэстро. Зрители полностью погружались в магию джаз-мугама, наслаждаясь гармонией импровизации и классического мастерства. Зал стоя аплодировал артистам, а музыка Вагифа Мустафазаде как всегда вновь вдохновляла сердца и объединяла поколения.

