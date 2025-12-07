Нацбанк Кыргызстана провёл крупную валютную интервенцию

БИШКЕК /Trend/ - Национальный банк Кыргызстана провёл масштабную продажу валюты на внутреннем рынке, реализовав 83 млн долларов США, говорится в сообщении Нацбанка, передает Trend.

Согласно информации, операция по продаже состоялась 5 декабря и включала 31 млн долларов, проданных с расчётами в день заключения сделки, и 52 млн долларов, реализованных с расчётами на другую дату.

Сообщается, что с начала 2025 года Нацбанк осуществил семь валютных инервенций, крупнейшая из которых достигала 173,9 млн долларов, при этом обратные интервенции не проводились. Такие операции направлены на сглаживание резких колебаний курса сома и обеспечение стабильности финансового рынка.