S&P представило прогноз капитальных расходов "Азерэнержи" на 2025-2026 годы

БАКУ/Trend/ - По данным S&P Global Ratings, капитальные расходы азербайджанской компании "Азерэнержи" ожидаются на уровне 650-670 миллионов манатов в 2025 году с последующим снижением до 550–570 миллионов манатов в 2026 году, передает Trend со ссылкой на агентство.

"В результате мы прогнозируем отрицательный свободный операционный денежный поток в размере 160-180 миллионов манатов в 2025 году, с выходом на нейтральный уровень в 2026 году. Государственные капиталовложения должны покрыть часть расходов по обслуживанию долга, а плановые амортизационные выплаты приведут к незначительному снижению долговой нагрузки. Таким образом, мы прогнозируем, что коэффициент денежных средств от операционной деятельности к долгу будет комфортно превышать 30% в течение прогнозного периода", - говорится в отчете S&P.

Агентство отмечает, что кредитные показатели "Азерэнержи" останутся стабильными, несмотря на высокие требования к капитальным расходам. Компания планирует ввод нескольких генерирующих объектов, включая гидроэлектростанции, и инвестирование в проекты возобновляемой энергии.

"Государственная поддержка компенсирует основные кредитные риски. "Азерэнержи" остается подвержена валютной волатильности (практически весь долг номинирован в иностранной валюте, а почти все доходы — в манатах), слабой внутренней банковской системе, в которой компания хранит все средства, и потенциальному росту оборотного капитала или капитальных расходов. Правительство гарантирует или владеет всем долгом компании и обеспечивает ее капиталовложения, что, по нашим ожиданиям, продолжится в среднесрочной перспективе. Компания получает широкий спектр мер государственной поддержки, включая капиталовложения, выплаты по долгу, налоговые льготы и нулевые дивиденды. Это отражает ключевую экономическую и социальную роль "Азерэнержи" для правительства Азербайджана, подтверждая высокую вероятность своевременной и достаточной экстраординарной поддержки в случае необходимости", - подчеркивается в отчете.

Отметим, что "Азерэнержи" является крупнейшим производителем электроэнергии в Азербайджане с общей установленной мощностью более 8,6 ГВт, преимущественно на базе газовых турбин. Компания также эксплуатирует сеть высоковольтных линий передачи протяжённостью более 9 600 километров. В 2024 году выручка составила 1,43 миллиарда манатов, а EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — 575,7 миллиона манатов (соответственно около 841,6 миллиона долларов и 279,8 миллиона долларов).

Компания полностью находится в собственности государства.

"Азерэнержи" является ключевым генератором и оператором электропередачи в стране, обеспечивая около 95% производства и 90% передачи электроэнергии в Азербайджане. В портфеле генерации компании 17 тепловых (газовых) электростанций и 49 гидроэлектростанций различных масштабов.