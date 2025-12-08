Сенат Узбекистана намерен укреплять межпарламентское сотрудничество с Азербайджаном - председатель комитета

БАКУ/Trend/- Сенат Узбекистана намерен укреплять межпарламентское сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Комитета Сената Узбекистана по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Абдулхаким Эшмуратов в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию Парламента Азербайджана на тему "Гейдар Алиев – основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана" в Баку.

"Сенат Узбекистана готов и впредь укреплять межпарламентское сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать совместные инициативы и развивать отношения, служащие интересам наших народов",- сказал он.

Эшмуратов отметил, что в последние годы отношения между Узбекистаном и Азербайджаном поднялись на беспрецедентно высокий уровень: "Это стало возможным благодаря политической воле глав двух государств - Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева".

Он добавил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном являются примером сотрудничества не только в двустороннем формате, но и на региональном и международном уровнях.