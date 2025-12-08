ING поделилась прогнозами по инфляции в Турции до 2028 г.

БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновлённый прогноз по инфляции в Турции до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году годовой уровень инфляции составит 32,6%, в 2026 году – 25,3%, а в 2027 году ожидается снижение до 18,7%.

Отметим, что согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), в ноябре потребительские цены увеличились на 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс цен производителей поднялся на 0,84%. Годовой уровень инфляции составил 31,07% по потребительскому индексу и 27,23% - по внутренним ценам производителей.

Месячный рост потребительских цен в ноябре - 0,87% - стал минимальным за последние два с половиной года. Годовая инфляция на уровне 31,07% также является самым низким значением, зафиксированным за последние четыре года.