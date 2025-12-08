Советник министра обнародовал общий объем инвестиций в агропарки Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В созданные в Азербайджане 53 агропарка на сегодняшний день инвестировано около 2,4 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Азербайджана Заур Алиев на "Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие" в Баку.

"Агропарки - это крупные производственные предприятия, созданные по поручению Президента Ильхама Алиева. На сегодняшний день в 53 агропарка инвестировано около 2,4 миллиарда манатов. Объём различных инструментов поддержки и государственной помощи составил 690 миллионов манатов. Таким образом, льготы и механизмы поддержки оказали положительное влияние на рост внешней торговли", - сказал он.

