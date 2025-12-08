В Азербайджане ведется работа по присоединению к Сингапурской конвенции о медиации - Надир Адилов на площадке Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – На платформе Baku Network представлен новый выпуск аналитического проекта, посвященный развитию института медиации в Азербайджане.

Гостем передачи стал председатель правления Совета по медиации, доктор философии по праву, доцент Надир Адилов, который подробно рассказал о динамике обращений и реальных тенденций в этой правовой сфере.

По словам Адилова, закон о медиации фактически передает гражданину часть тех полномочий, которые ранее принадлежали исключительно суду. Теперь семейные и трудовые споры в обязательном порядке проходят через процедуру примирения, а гражданские и коммерческие — хоть и добровольны, но демонстрируют стабильный рост.

"Государство дает человеку шанс получить то решение, которое он хотел бы услышать от судьи, но - по взаимному согласию сторон. Важно только, чтобы гражданин знал о своих правах и понимал механизм", - подчеркнул он.

По его словам, за первые три квартала 2025 года в систему медиации поступило почти 38 тысяч обращений: "Основной поток - семейные конфликты, следом идут трудовые. Добровольные гражданские и коммерческие дела уже формируют устойчивую тенденцию доверия. Из общего количества обращений более 34 тысяч дел уже завершены. Однако почти половина завершений - это ситуации, когда одна из сторон уклонялась от участия, оставляя медиатора работать фактически в одностороннем формате".

Н.Адилов сообщил, что за тот же период стороны подписали 620 примирительных соглашений: "Большая часть этих соглашений приходится на семейные споры, значительная доля - трудовые дела, остальное составляют коммерческие и гражданские конфликты".

По мнению Адилова, многие многолетние конфликты прорастают из устаревших традиций: приданое двадцатилетней давности, золото, бытовые предметы. Все это формирует юридические тупики и втягивает в конфликт десятки родственников. Решение он видит в обязательном брачном договоре, который должен стать нормой при регистрации брака.

Адилов напомнил, что Азербайджан стал соучредителем Союза медиаторов Тюркского мира. Ведется работа по присоединению к Сингапурской конвенции о медиации, что позволит обеспечивать исполнение соглашений в трансграничных коммерческих спорах.

"Одновременно завершен тестовый запуск цифрового портала медиации, который в ближайшие месяцы должен перейти к полноценной эксплуатации. Это позволит проводить сессии онлайн и сократит необходимость поездок для граждан.

Подготовка медиаторов ведется через Академию юстиции: базовые и специализированные курсы, обязательное повышение квалификации каждые два года. Сегодня в системе работает около 400 медиаторов, но более 300 человек были исключены за несоответствие стандартам", - сказал он.

По словам Адилова, медиация уже стала не просто юридическим инструментом, а социальным механизмом, который помогает выводить разрушительные конфликты из бытовой повестки.

"Мы прошли большой путь, но впереди еще больше. Только совместными усилиями медиа, экспертного сообщества, адвокатов, государственных структур мы сможем превратить потенциальный конфликт в возможность договориться", - резюмировал он.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: