Обнародованы данные о поставках нефти из Азербайджана в Таиланд за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе–октябре этого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 137,8 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 75,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 158,3 миллиона долларов США, или на 67,6%, а по объему - снизился на 239,1 тысячи тонн, или на 63,4%.

За первые десять месяцев прошлого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 376,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 234,2 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).