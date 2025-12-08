В Милли Меджлисе проходит конференция, посвященная стратегии развития азербайджанского языка как государственного

БАКУ/Trend/ - В Милли Меджлисе начала работу конференция на тему "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы".
Как сообщает Trend, в конференции принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатели и заместители комитетов, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, председатель Аудиовизуального Совета Исмет Саттаров и другие официальные лица.
На мероприятии ожидается обсуждение следующих вопросов:
- Призывы и задачи, поставленные в выступлении Президента Ильхама Алиева на 80-летнем юбилейном заседании Национальной академии наук Азербайджана
- Защита родного языка – основа сохранения национальной идентичности;
- Образование и передача азербайджанского языка будущим поколениям;
- Научная поддержка НАНА государственной языковой политики: нормативная база и академический вклад;
- Единая норма азербайджанского литературного языка;
- Защита азербайджанского языка в медиа: кодекс поведения и просвещение;
- Защита азербайджанских топонимов: национальная идентичность в географических названиях и лингвистическая безопасность.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!