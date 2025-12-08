Надежные партнеры в Азербайджане смогут оплачивать таможенные пошлины в рассрочку - помощник Президента

БАКУ/Trend/ - Надежные партнеры в Азербайджане смогут оплачивать таможенные пошлины в рассрочку.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на «Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие» в Баку.

Он рассказал о "Концепции надежного партнера», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым несколько дней назад в рамках таможенной реформы:

"Концепция направлена на совершенствование управления в сотрудничестве таможенных органов и бизнеса, приведение внешнеэкономической деятельности в соответствие с новыми требованиями международных торговых цепочек поставок и упрощение торговли. Документ обеспечит защиту интересов субъектов предпринимательства, расширение источников дохода и модернизацию таможенных услуг. В рамках концепции субъектам предпринимательства предоставляются более гибкие механизмы экспорта, поддерживается продвижение бренда Made in Azerbaijan на международных торговых площадках, а национальные перевозчики становятся надёжными объектами привлечения глобальных компаний".

Ш.Мовсумов отметил, что модель "Надежный партнер" применяется к экономическим субъектам, соблюдающим требования нормативно-правовых актов и использующим предоставляемые государством возможности:

"Это укрепляет доверие бизнеса и даёт импульс развитию института самооценки. Концепция будет предусматривать предоставление рассрочки уплаты таможенных платежей надежным партнерам, разработку программ поддержки, обучение специалистов и проведение просветительских мероприятий. Реализация данной концепции позволит повысить конкурентоспособность азербайджанского бизнеса, расширить экспортные возможности и укрепить позиции нашей страны как надежного партнера в международной торговой цепочке".

