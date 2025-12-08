Сохранение чистоты азербайджанского языка - долг каждого гражданина - спикер Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Сохранение чистоты азербайджанского языка – долг каждого гражданина.

Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления в парламенте на конференции «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы» .

Он отметила, что этот призыв показывает: языковой вопрос - это общенациональная ответственность, которая лежит не только на государственных институтах, но и на обществе в целом.

Спикер отметила, что парламент также играет особую роль в этом процессе:

"Такие вопросы, как законодательные инициативы, интеграция языка в образовательные программы, обновление научной терминологии, всегда находятся в центре внимания Милли Меджлиса, и поддержка парламента обеспечивает успешную реализацию стратегических решений".

С.Гафарова подчеркнула, что азербайджанский язык сегодня развивается, но глобальные процессы предъявляют новые требования:

«Мир меняется, появляются новые технологии, поэтому необходим системный подход как к защите, так и к модернизации нашего языка. Активное участие парламента и поддержка законодательных инициатив позволяют достичь этих целей».

