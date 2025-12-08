SOCAR создает централизованную систему безопасности

БАКУ/Trend/ - В SOCAR создается централизованная система безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе выступления на научно-практической конференции «Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата», проводимой комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"В SOCAR происходят важные события. В частности, хотелось бы отметить работу, проводимую в рамках проекта Digital Lighthouse на карбамидном заводе SOCAR", - сказал замминистра.

Э.Солтанов отметил, что цифровизация, помимо повышения производительности, также увеличивает риск кибератак:

«Наряду с эффективностью, вопрос кибератак также стоит на повестке дня. Поэтому в SOCAR создаётся централизованная система безопасности в этом направлении».

