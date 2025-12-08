ANAMA обнародовала информацию об операциях по разминированию за прошлую неделю

БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях 1-7 декабря.

Как сообщили Trend в ANAMA, на прошлой неделе в ходе операций по разминированию в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах и в городе Ханкенди были обнаружены и обезврежены 273 противопехотных, 366 противотанковых мин и 1511 неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1693,4 гектара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!