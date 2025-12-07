Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
7 декабря 2025
Президент Узбекистана помиловал 615 человек по случаю Дня Конституции

Инглаб Мамедов
БАКУ / Trend / — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по случаю отмечаемого 8 декабря Дня Конституции подписал указ о помиловании 615 человек.

Как сообщает Trend, документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что под помилование подпали лица, искренне раскаявшиеся в содеянном и продемонстрировавшие твердую готовность к исправлению.

Из общего числа помилованных 220 человек были условно освобождены, 123 — освобождены от условного осуждения, 97 заключенным была изменена мера пресечения, а 175 лицам сокращены сроки лишения свободы.

В числе помилованных — 9 иностранцев, 29 женщин, 23 мужчины, 264 человека в возрасте до 30 лет, а также 9 лиц, ранее привлекаемых к ответственности по делам, связанным с запрещенными организациями.

