В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане составило 850,9 тысячи человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, этот показатель на 5,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом число активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) за отчетный период увеличилось на 9,8% и достигло 57,9 тысячи человек. Количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 6,4% и составило 231,3 тысячи на эту дату.