Молодежь является стратегическим ресурсом развития страны - представитель Олий Мажлиса Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Молодежь является стратегическим ресурсом развития страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила член Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи Мадина Баратова в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию Парламента Азербайджана, на тему "Гейдар Алиев – основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана" в Баку.

По ее словам, в конституциях многих стран, включая Азербайджан, интересы молодёжи занимают особое место, поскольку именно молодые люди считаются стратегическим ресурсом развития государства.

"Конституция закрепляет право каждого молодого человека на образование. Это не просто доступ к школе или вузу. Это право на качественное знание, всестороннее развитие, свободу творчества и научного поиска. В Конституции закреплены права молодёжи на участие в общественной жизни", - сказала она.

Баратова отметила, что молодые люди могут выражать своё мнение, участвовать в преобразованиях в стране, быть активными участниками политических и социальных процессов. Государство, в свою очередь, обязано поддерживать молодёжь и развивать институты молодёжной политики.