Шах Исмаил и вода жизни – в Баку состоялась премьера художественного фильма "Проповедь пустоте" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международной кинопрограммы Baku Cinema Breeze 2025, входящей в состав "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025", в Park Cinema Flame Towers состоялась отечественная премьера художественного фильма "Проповедь пустоте" (Boşluğa xütbə, Sermon to the Void), сообщает Trend Life. Картина создана в совместном производстве Азербайджана, Мексики и США и получила поддержку Агентства кино Азербайджана (ARKA) на этапе постпродакшна.

"Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025" проходит с 5 по 12 декабря при организационной поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИС), Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

На открытии мероприятия режиссёр картины Хилал Байдаров рассказал о концепции фильма, его художественной линии, процессе съёмок, а также о международном фестивальном опыте. Он отметил, что демонстрация "Boşluğa xütbə" на престижных фестивалях в Венеции, Токио, Осло и Каире стала важным вкладом в повышение узнаваемости азербайджанского кино на мировом уровне. Режиссёр также выразил благодарность ARKA за оказанную поддержку в создании фильма.

На премьере в Баку присутствовали творческая группа картины, представители государственных структур, местные и зарубежные специалисты киноиндустрии, представители СМИ и деятели культуры. Фильм был встречен аудиторией с большим интересом и высокой оценкой.

Картина является заключительной частью трилогии "Проповедь". В центре сюжета - путешествие шаха Исмаила в поисках воды жизни на пороге конца света. Это философская драма о поиске смысла, вдохновлённая Физули и мотивами "Искандер-наме" Низами, отражающая стремление человека понять своё внутреннее "Я".

Сценаристами фильма являются Хилал Байдаров и Айсу Акджан, продюсеры - Орхан Фикретоглу, Огуз Тюмюклү и Нури Джем Эрбак, композитор - Кянан Рустамли. Главные роли исполнили Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.

