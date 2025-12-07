Обнародован объем груза, перевезенного танкером "Академик Хошбахт Юсифзаде"

БАКУ /Trend/ - Прошло три года со дня ввода в эксплуатацию танкера «Академик Хошбахт Юсифзаде», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

Как сообщили Trend в ASCO, танкер, работающий в Каспийском море, за три года совершил в общей сложности 130 рейсов в различные порты и перевез за отчетный период 852 449 101 тонну нефти и нефтепродуктов.

Сообщается, что за прошедший год судно совершило 46 рейсов и доставило в порт назначения 287 935 993 тонны груза.

Отметим, что танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде», длина которого составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра, имеет грузоподъемность 7800 тонн.