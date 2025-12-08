Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с ОИС - министр культуры

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан придает особое значение укреплению сотрудничества с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), которая является второй по величине межправительственной структурой после ООН.

Об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на официальной церемонии открытия "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025", сообщает Trend.

По словам министра, под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения между Азербайджаном и ОИС последовательно развиваются во всех направлениях.

"Будучи активным членом Организации исламского сотрудничества, Азербайджан неизменно поддерживал усилия Организации по укреплению исламской солидарности в мире", - отметил Адиль Керимли, цитируя высказывание главы государства.

Министр выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за поддержку культурных инициатив на национальном и международном уровне.

По его словам, решение о проведении Исламского саммита ОИС в Азербайджане в следующем году является показательным проявлением доверия мусульманского мира к стране как надёжному партнёру.

Керимли также отметил, что объявление Баку, Нахчывана и Шуши столицами исламской культуры в различные годы, а также провозглашение Шуши Исламской молодёжной столицей 2024 года стало признанием богатого исламского наследия азербайджанских городов.

«Мы рады, что культурное сотрудничество сегодня вступает в новый этап и станет основой для более широкого взаимодействия как в двустороннем формате между Азербайджаном и ОИС, так и в многостороннем формате между государствами-членами», — сказал министр.

Он подчеркнул, что запуск Исламского культурного фестиваля в Баку создаёт новую платформу для диалога, партнёрства и развития креативных индустрий исламского мира.

Говоря о развитии креативного сектора, министр привёл данные международных организаций, согласно которым не менее 3 процентов мирового ВВП формируется культурными и креативными индустриями. В 2025 году зарегистрирован значительный рост в различных их сегментах: на 15,13 процента — в киноиндустрии, на 8,01 процента — в игровой индустрии, на 22,56 процента — в онлайн-услугах, на 63,47 процента — в сфере музыки, радио и подкастов, на 6,95 процента — в сегменте книг, журналов и газет.

«Развитие культурных и креативных индустрий является приоритетом государственной культурной политики. В утверждённой Президентом Ильхамом Алиевым Социально-экономической стратегии предусмотрено обеспечение динамичного развития этих сфер и укрепление их экспортного потенциала», — отметил министр, указав на наличие механизмов поддержки - стипендий, финансирования проектов и программ наставничества.

Адиль Керимли напомнил, что в прошлом году был создан современный Креативный центр Министерства культуры, предоставляющий инфраструктуру для молодых талантов, обучающие программы и акселерационные возможности. Некоторые его резиденты уже вышли на международный уровень.

Говоря о культурном восстановлении освобождённых от оккупации территорий, министр отметил, что в городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура ведутся масштабные работы по восстановлению, создаются условия для креативного развития и формирования устойчивого будущего региона.

Керимли также подчеркнул, что Шеки, Баку и Лянкяран входят в сеть креативных городов ЮНЕСКО (UCCN). По его словам, аналогичные программы могут быть реализованы и в рамках ОИС.

Министр представил программу фестиваля и призвал гостей активно участвовать в его мероприятиях.