В Азербайджане увеличилось производство строительного стекла

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 8,440 миллиона квадратных метров строительного стекла.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики

Согласно информации, объем производства строительного стекла увеличился на 12,9 тысячи кубических метров или на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По состоянию на 1 ноября текущего года запасы готовой продукции составили 1,604 миллиона квадратных метров.

Следует отметить, что в сфере производства строительных материалов в Азербайджане общий объем производства за январь-октябрь 2025 года составил 1,181 миллиарда манатов, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.