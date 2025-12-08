Стал известен объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане на конец октября

БАКУ/Trend/ - По данным на конец октября, количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 141,1 миллиона единиц, а объем операций - 7,8 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 39,3 миллиона, или на 38,6%, а объем операций - на 1,6 миллиарда манатов, или на 25,6%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 1,1 миллиона, а объем – 88,6 миллиона манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.