ЕБРР предоставит кредит для поддержки молодежного предпринимательства в Турции

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит до 50 миллионов долларов США (43 миллиона евро) на кредитование микропредприятий, малых и средних предприятий, управляемых или принадлежащих молодым предпринимателям до 35 лет, в рамках программы Youth in Business в Турции (TurYiB), сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

"Программа TurYiB направлена на развитие молодежного предпринимательства и поддержку молодых владельцев бизнеса. Финансирование ЕБРР будет сопровождаться механизмами разделения рисков, включая покрытие first loss cover, обеспечиваемое Европейским союзом через European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+), а также Турецким фондом кредитных гарантий (KGF), гарантированным министерством финансов и казначейства Турции", - говорится в информации.

Как сообщает ЕБРР, кроме финансовой поддержки, молодые предприниматели смогут принять участие в специализированных тренингах и мастер-классах, направленных на повышение бизнес-компетенций и расширение доступа к нефинансовым ресурсам для долгосрочного развития их предприятий.

Отмечается, что проект призван способствовать устойчивому экономическому росту и развитию молодежного предпринимательства в Турции, укрепляя роль молодых бизнес-лидеров в национальной экономике.