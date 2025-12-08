Обзор линейки ASUS Expert P: новое поколение бизнес-устройств с поддержкой ИИ

БАКУ/Trend/ -Инновации давно стали основой стратегии ASUS, особенно в сегменте корпоративных ПК. Устройство уже не рассматривается как простой инструмент, выполняющий заранее определённый набор задач. Сегодня компьютер должен адаптироваться под стиль работы сотрудников, поддерживать новые методы коммуникации, обеспечивать безопасность и при этом оставаться энергоэффективным. Появление линейки ASUS Expert P стало логичным продолжением этой концепции. Это экосистема, объединяющая ноутбуки, моноблоки и настольные ПК, которые создаются специально для малого и среднего бизнеса. Они предназначены для офисов, командировок, гибридного формата работы и сценариев, требующих применения локальных ИИ-функций.

Линейка включает пять ключевых решений: доступный ExpertBook P1, продвинутый ExpertBook P3, флагманский ExpertBook P5, моноблок ExpertCenter P400 AiO и компактный настольный ПК ExpertCenter P500 Mini Tower. В дополнение к ним существуют вариации на базе процессоров AMD Ryzen AI, обеспечивающие аппаратное ускорение операций искусственного интеллекта. Все устройства объединяет строгая бизнес-направленность, высокая надёжность, расширенные функции защиты и поддержка инструментов ASUS AI ExpertMeet, которые оптимизируют взаимодействие сотрудников.

ASUS ExpertBook P1 (P1403CVA/P1503CVA): доступный ноутбук для SMB с акцентом на надёжность

ExpertBook P1 — базовая модель в серии, но по возможностям она заметно превосходит типичные устройства начального уровня. Этот пятнадцатидюймовый ноутбук с диагональю 15,6 дюйма использует IPS-панель Full HD с яркостью около 300 нит. Матовая поверхность и широкие углы обзора позволяют комфортно работать с документами, таблицами, аналитическими отчётами и онлайн-платформами. Толщина корпуса составляет менее двух сантиметров, а вес — примерно 1,6 кг, что делает модель удобной для ежедневного перемещения между офисом, переговорами и выездными встречами.

Производительность устройства основана на процессорах Intel Core четырнадцатого поколения. Флагманская конфигурация использует Core 7 240H с десятью ядрами, но доступны также варианты с Core 5 210H и Core 3 100U. Память выполнена в формате DDR5, и благодаря двум слотам SO-DIMM ёмкость можно увеличивать по мере необходимости. Подсистема хранения включает два разъёма под твердотельные накопители формата M2, что позволяет собрать RAID-конфигурацию для повышения скорости или отказоустойчивости. Максимальный общий объём — до 2 ТБ.