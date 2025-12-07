ЕБРР выделит кредит на строительство крупнейшей СЭС в Грузии

БАКУ/Trend - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредита в размере до 25,5 миллиона долларов США (22,1 миллиона евро) компании ITEC LLC (International Turbine Engine Company) для строительства и развития солнечной электростанции мощностью 73 МВт в грузинском городе Марнеули.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 34,9 миллиона долларов.

"Проект предусматривает создание крупнейшей в стране солнечной электростанции промышленного масштаба, что станет важным шагом в расширении возобновляемых источников энергии. Новая станция позволит добавить 73 МВт солнечных мощностей в национальную энергосистему Грузии, поддерживая диверсификацию энергобаланса и дополняя существующие гидрогенерации.

Ожидается, что электростанция будет производить около 91,1 ГВт·ч электроэнергии в год, что позволит сократить выбросы углекислого газа на примерно 21 077 тонн ежегодно", - говорится в информации.

Подчеркивается, что проект поддерживает сразу два направления перехода, обозначенных ЕБРР:

- конкурентный переход - способствует развитию частного сектора в энергорынке и усилению конкуренции;

- "зеленый" переход - обеспечивает значительный вклад в климатическую устойчивость и снижение выбросов.