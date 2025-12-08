Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 декабря

Экономика Материалы 8 декабря 2025 09:13 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9814 маната, 1 турецкая лира — 0,0399 маната, 100 российских рублей — 2,2222 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9814
AUD 1,1295
BYN 0,5745
BGN 1,0127
AED 0,4629
KRW 0,1157
CZK 0,0819
CNY 0,2405
DKK 0,2653
GEL 0,6302
HKD 0,2185
INR 0,0188
GBP 2,2681
SEK 0,1811
CHF 2,1161
ILS 0,5249
CAD 1,2298
KWD 5,5403
KZT 0,3361
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5186
MDL 0,1002
NOK 0,1683
UZS 0,0142
PKR 0,6058
PLN 0,4684
RON 0,389
RUB 2,2222
RSD 0,0169
SGD 1,3123
SAR 0,4529
xdr 2,3181
TRY 0,0399
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,0962
NZD 0,9835
