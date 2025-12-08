Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9814 маната, 1 турецкая лира — 0,0399 маната, 100 российских рублей — 2,2222 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9814
|AUD
|1,1295
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0127
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1157
|CZK
|0,0819
|CNY
|0,2405
|DKK
|0,2653
|GEL
|0,6302
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2681
|SEK
|0,1811
|CHF
|2,1161
|ILS
|0,5249
|CAD
|1,2298
|KWD
|5,5403
|KZT
|0,3361
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5186
|MDL
|0,1002
|NOK
|0,1683
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6058
|PLN
|0,4684
|RON
|0,389
|RUB
|2,2222
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3123
|SAR
|0,4529
|xdr
|2,3181
|TRY
|0,0399
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,0962
|NZD
|0,9835