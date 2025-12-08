Обнародован объем оборота по ККА нового поколения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года оборот, зарегистрированный посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, составил 25 миллиардов 54,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 2,9 миллиарда манатов, или на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отмечено, что на сегодня в стране установлено 109 611 таких ККА.

Государственная налоговая служба при министерстве экономики продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. Применение ККА нового поколения позволило повысить прозрачность расчетов, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.