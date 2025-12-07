Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд уже приступил к финансированию первых проектов

Политика Материалы 7 декабря 2025 14:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд уже приступил к финансированию первых проектов

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд уже приступил к финансированию первых проектов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 7 декабря, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

Отметив, что повестка политического взаимодействия очень широка, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд, созданный решением глав двух государств, уже приступил к финансированию первых проектов, а ряд проектов находится на стадии финансирования. Глава государства сообщил, что наша страна выделила финансовые ресурсы на формирование капитала фонда, и в случае увеличения количества проектов Азербайджан выделит дополнительные средства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости