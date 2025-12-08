В Баку состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Кыргызстаном

БАКУ/Trend/ - В Баку 8 декабря состоялось 6-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

В заседании, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя Комиссии с азербайджанской стороны Самира Шарифова и заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, сопредседателя Комиссии с кыргызской стороны Бакыта Торобаева, приняли участие уполномоченные представители соответствующих государственных органов обеих стран.

Сначала состоялась двусторонняя встреча сопредседателей Межправительственной комиссии, а затем обсуждения продолжились на 6-м заседании Комиссии в расширенном составе.

Стороны подчеркнули исторические и культурные связи, объединяющие наши братские и дружественные народы, регулярный политический диалог Президента Ильхама Алиева и Президента Садыра Жапарова, а также взаимные визиты, которые играют решающую роль в повышении уровня отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства.

Отмечено, что программа сотрудничества на 2024–2029 годы служит основной дорожной картой для планомерного расширения двусторонних отношений.

В последнее время наблюдается рост товарооборота. За первые 10 месяцев 2025 года товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 94%.

В ходе встречи был достигнут ряд важных договоренностей, направленных на дальнейшее расширение экономических отношений, диверсификацию товарооборота и углубление сотрудничества между деловыми кругами. Стороны обсудили изучение возможностей создания в Кыргызстане торгово-логистического центра, организацию бизнес-миссий и укрепление информационного обмена, а также сотрудничество в рамках инициативы "Зелёный переход" на COP29. Кроме того, были определены важные направления сотрудничества в инвестиционной и промышленной сферах.

Была высоко оценена деятельность Азербайджано-Кыргызского фонда развития, согласованы такие вопросы, как расширение совместных инвестиционных проектов, создание Азербайджано-Кыргызского делового совета между AZPROMO и Торгово-промышленной палатой Кыргызстана, поддержка строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, а также рассмотрение проекта создания курортного города.

Стороны также уделили особое внимание организации обмена опытом в сфере промышленных зон и свободных экономических зон.

В целях укрепления сотрудничества в сфере туризма были определены такие направления, как координация деятельности туристических компаний, подготовка совместных турпакетов, обмен информацией о выставках и фестивалях, а также сотрудничество в сфере оздоровительного туризма. Особо отмечено положительное влияние авиарейсов Баку-Бишкек-Баку на туристический поток.

В сельскохозяйственной сфере стороны договорились о широком спектре мероприятий, включая обмен опытом в области производства безвирусной рассады, совместное обучение в области интенсивного рыбоводства, рыболовства и аквакультуры, расширение сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, торговли племенными животными и развития систем агрострахования.

В энергетической сфере достигнута договоренность о продолжении взаимодействия по таким вопросам, как реализация «Дорожной карты на 2024–2025 годы», расширение сотрудничества между SOCAR и «Кыргызнефтегаз» и участие Кыргызстана в проекте «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан».

В транспортной сфере стороны обсудили цифровизацию Среднего коридора, упрощение таможенных процедур, перспективы железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан для региона, использование возможностей Бакинского порта и увеличение транзитных перевозок.

В гуманитарной и образовательной сферах были рассмотрены вопросы сотрудничества между университетами, ежегодные стипендиальные квоты для студентов, участие в программе «Обучение в Азербайджане», обмен преподавателями, создание языковых центров, совместная организация академических исследований и формирование межбиблиотечных виртуальных платформ.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в области экологии, цифрового развития, кибербезопасности, здравоохранения, социального обеспечения, предоставления государственных услуг, архитектуры и градостроительства, банковской сферы, а также были определены новые направления взаимодействия.

Стороны выразили уверенность в том, что отношения, основанные на взаимном доверии во всех областях и развивающиеся в духе дружбы и братства, будут и впредь укрепляться.

Достигнута договоренность о проведении 7-го заседания Комиссии в Кыргызстане, даты проведения которого будут определены по дипломатическим каналам.

В заключение вице-премьер-министр Азербайджанской Республики Самир Шарифов и заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев подписали Протокол 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях между Азербайджаном и Кыргызстаном.

После заседания члены Межправительственной комиссии от Кыргызстана посетили «Азеркосмос» для ознакомления с деятельностью космического агентства.

9 декабря гости также ознакомятся с работой Бакинского судостроительного завода и Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

7 декабря делегация во главе с Бакытом Торобаевым ознакомилась с заводом по переработке отработанных моторных и индустриальных масел и производству базовых масел в Сумгайытском промышленном парке.

