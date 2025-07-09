Иран о количестве гражданских жертв в ходе авиаударов Израиля

БАКУ /Trend/ - В результате 12-дневных военных авиаударов Израиля по Ирану погибло около 700 мирных жителей.

Как сообщает в среду Trend, об этом иранским СМИ заявил министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зефергянди.

По его словам, в ходе этих авиаударов также погибли 18 медработников, в том числе 6 врачей.

Зефергянди отметил, что Израиль нанес удары по семи иранским больницам. Некоторые медицинские учреждения были эвакуированы из-за чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, было уничтожено 11 машин скорой помощи.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

Верховный совет национальной безопасности Ирана также выпустил заявление о прекращении боевых действий.