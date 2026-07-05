Назван объем экспорта продукции через таможни иранской провинции Хузистан

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Хузистан, расположенной на юго-западе Ирана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года) сократился на 62 процента в стоимостном выражении и на 59 процентов — по весу.

По данным Таможенной администрации Ирана, об этом сообщил контролер таможен иранской провинции Хузистан Бехруз Гарабеиги.

"За 3 месяца через таможни провинции было экспортировано 2,41 миллиона тонн продукции на сумму 617 миллионов долларов. Это отражает снижение на 62 процента по стоимости и на 59 процентов по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил он.

Гарабеиги добавил, что причиной снижения экспорта стали условия, преобладающие во внешней торговле страны. Основными факторами, повлиявшими на сокращение поставок через таможни Хузистана, стали проблемы в сфере морских перевозок, ограничения на экспорт нефтехимической продукции, напряженность и военная обстановка в регионе, а также введение запрета на экспорт 24 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции в целях регулирования внутреннего рынка.

Он отметил, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) 27 процентов экспорта провинции Хузистан в стоимостном выражении и 35 процентов в весовом отношении пришлось на Ирак. Однако за 3 месяца текущего года на Ирак пришлось уже 43 процента экспорта в стоимостном выражении и 52 процента в весовом выражении. Это свидетельствует об успешной стратегии по расширению экономических связей Ирана с Ираком.

Гарабеиги сообщил, что за 3 месяца доходы таможен провинции Хузистан составили 240 триллионов риалов (около 179 миллионов долларов). Доходы таможенных органов выросли на 276 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.