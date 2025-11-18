В иранском городе Решт начал работу форум Прикаспийских стран

БАКУ/Trend/ - В городе Решт, расположенном в северной иранской провинции Гилян, начал работу двухдневный международный форум Прикаспийских стран.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, в форуме, проходящем под девизом "Каспий: мост дружбы и региональное развитие", принимают участие представители России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

В мероприятии участвуют официальные лица из пяти иранских провинций (Гилян, Мазандаран, Гюлистан, Хормузган и Систан и Белучестан), Астрахани, Дагестана, Калмыкии, двух районов Азербайджана (Лянкяран и Нефтчала), Мангистауской области Казахстана и Балканской области Туркменистана.

Послы упомянутых стран также являются специальными гостями форума.

В рамках форума 18–21 ноября проходит выставка Caspian 2025, в которой принимают участие 25 компаний из России и Казахстана.

