Yelo invest открывает доступ к рынкам без комиссии до конца ноября



Открыть для себя мир инвестиций стало ещё выгоднее и удобнее. Для пользователей Yelo invest стартовала специальная акция в честь «Чёрной пятницы». До конца ноября 2025 года все операции по покупке акций и ETF (стоимостью свыше 10 долларов США) можно совершать абсолютно без комиссии. Акция распространяется как на рыночные, так и на лимитные ордера.



Что такое Yelo invest?



Онлайн-инвестиции прочно вошли в повседневную жизнь. Подключаться к финансовым рынкам, управлять портфелем и получать дополнительный доход теперь можно из любой точки мира и в любое время. Yelo Bank предлагает своим клиентам это преимущество — полностью онлайн-платформу для инвестиций Yelo invest, разработанную совместно с компанией Unicapital Investment Company.



С Yelo invest легко приобретать акции и ETF известных американских компаний, управлять портфелем и отслеживать дивиденды благодаря простому и удобному интерфейсу. Регистрация быстрая и полностью онлайн: достаточно оформить необходимые документы с помощью цифровой подписи SIMA в приложении Yelo — без посещения отделения.



Платформа подходит как начинающим, так и опытным инвесторам. Пользователям доступна торговля в течение 16 часов в сутки: помимо стандартного времени работы биржи, сделки можно совершать до открытия и после закрытия рынка. Клиенты могут купить акции сразу по рыночному ордеру или дождаться более выгодной цены, разместив лимитный ордер.



Покупки осуществляются с помощью карты Yelo в манатах (AZN) и долларах США, а также через счёт в Yelo Bank. Приобретаемые акции являются реальными активами, что делает клиентов прямыми акционерами компаний.



С Yelo invest у вас больше контроля, больше удобства и больше возможностей. Скачайте приложение Yelo, воспользуйтесь акцией «Чёрная пятница» и сделайте шаг в мир инвестиций с комфортом: https://bit.ly/44kUcc0.



