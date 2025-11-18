Грузопотоки по Среднему коридору стремительно растут, но требуют скоординированных решений - IRU

БАКУ/Trend/ - Стремительный рост грузопотоков по Среднему коридору усиливает его значение для Евразийской торговли, однако нарастающие вызовы могут ограничить дальнейшее развитие маршрута.

Как сообщает Trend со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU), об этом заявил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто, выступая на Международном форуме по мультимодальным перевозкам, состоявшемся на этой неделе в Ташкенте.

«Мы работаем в среде, определяемой продолжающимися вызовами, с которыми сталкиваются глобальные цепочки поставок.

Поразительно, что спустя тысячелетия мы вновь обсуждаем, как оживить древние торговые пути Шёлкового пути для стимулирования торговли и укрепления транспортной взаимосвязанности», - заявил он.

Как сообщает IRU, c 2022 года многие участники логистического сектора обратились к Среднему коридору как к жизнеспособной альтернативе традиционным транзитным маршрутам и ожидается, что объёмы перевозок по нему утроятся к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

"Торговля по Среднему коридору также развивается. Ранее она была ориентирована главным образом на сырьевые товары, такие как нефть и минеральное сырьё, однако сейчас быстро смещается в сторону контейнерных перевозок, объём которых увеличился более чем втрое за последние 12 месяцев. Более 60% контейнерного трафика составляет китайская продукция, направляемая в Европу.

Количество грузовых автомобилей с полуприцепами на этом маршруте выросло с 3 000–5 000 единиц в 2015 году до более чем 19 400 единиц в 2022 году, при потенциальной пропускной способности до 40 000 единиц, в зависимости от наличия паромов типа RO-PAX.

Этот стремительный рост объёмов грузоперевозок по Среднему коридору принёс новые возможности, но также и вызовы, требующие скоординированных ответных мер», — отметил Умберто де Претто.

По его словам, пограничные переходы по Среднему коридору находятся под серьёзным давлением. Заторы и длинные очереди стали обычным явлением.

Он отметил, что время, необходимое для пересечения коридора, также может значительно варьироваться.

"В некоторых случаях транзит осуществляется достаточно быстро, однако грузоотправителям необходимы предсказуемость и надёжность. Эти проблемы обусловлены не столько недостатками инфраструктуры, сколько несогласованным применением существующих инструментов. С системой Международной дорожной перевозки (TIR) грузовой автомобиль осматривается только в пункте отправления и пункте назначения», - отметил Умберто де Претто

Он сказал, что существующие транспортные конвенции ООН, такие как TIR и КДПГ, применяемые странами вдоль коридора, обеспечивают надёжную правовую основу для содействия торговле и снижения издержек. Глобальная система транзита TIR доказала, что она сокращает время прохождения границ до 92%, снижает транспортные затраты до 50% и уменьшает выбросы CO₂ в пограничных зонах до 90%.

"Ещё одной ключевой проблемой, с которой сталкивается Средний коридор, является различный уровень цифрового развития по его маршруту. Некоторые страны всё ещё полагаются на бумажные документы, в то время как другие внедряют передовые цифровые платформы.

Инвестиции как в твёрдую инфраструктуру, так и в мягкие процедуры, услуги и инструменты необходимы для обеспечения пропускной способности перегруженных пограничных переходов», — отметил Умберто де Претто.

Он сказал, что для максимального раскрытия потенциала коридора и повышения его устойчивости стратегический акцент должен сместиться в сторону мягких решений в сфере торговли и транзита.

"Опираясь на эти шаги, следующей задачей является широкое внедрение eTIR. Переход на цифровые технологии и электронные перевозочные документы может сэкономить до четырёх дней при пересечении границ международными грузами.

eTIR также поможет распространить преимущества МДП на интермодальные перевозки, создавая новые возможности для эффективной интеграции различных видов транспорта.

Совместно с ОТГ IRU работает над внедрением eTIR, e-CMR и других инициатив", - отметил Умберто де Претто, добавив, что цифровизация не только облегчает торговлю, но и делает её более безопасной и прозрачной.