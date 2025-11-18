Нормализация отношений с Арменией открывает новые возможности для Южного Кавказа - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также развитие транспортной и инфраструктурной сети в Южном Кавказе создаёт новые политические и экономические возможности для региона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью журналистам заявил председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, в кулуарах I Азербайджано-американского аналитического форума в Баку.

Он подчеркнул, что достигнутые соглашения между странами открывают путь к интеграции в региональные проекты и созданию новых платформ для сотрудничества: "Все эти процессы создают политические и экономические возможности, которыми мы хотели бы эффективно воспользоваться".

По его словам, активное участие аналитических центров и совместные инициативы сторон помогут максимально использовать открывающиеся возможности и способствовать устойчивому развитию Южного Кавказа.