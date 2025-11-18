Новая стратегия США в ЦА и на Южном Кавказе сочетает дипломатию с экономикой и энергетикой - New Lines Institute

БАКУ /Trend/ — Новая стратегия США в Центральной Азии и на Южном Кавказе сочетает дипломатические инициативы с экономическими и энергетическими инструментами, создавая возможности для продвижения торговли и инвестиций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил старший директор по аналитическому развитию и обучению New Lines Institute Юджин Чаусовский на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

По его словам, США активно используют транзакционный подход к внешней политике, сочетая дипломатические усилия с экономическими инструментами, включая доступ к критическим минералам и энергоресурсам, что особенно важно для стратегических отраслей. "Сейчас мы видим, как экономическая и дипломатическая активность США позволяет обеспечить доступ к критическим минералам и энергоресурсам, важным для стратегических отраслей, а также открывает новые возможности для инвестиций и региональной торговли", — подчеркнул Чаусовский.

Он также подчеркнул роль дипломатии в сочетании с экономическими инструментами: "Дипломатические инициативы, поддержанные экономическими инструментами, включая доступ к критическим минералам и энергоресурсам, дают возможность странам региона использовать транзакционную стратегию США в свою пользу".

Эксперт добавил, что такая стратегия способствует устранению региональных конфликтов и созданию условий для долгосрочного экономического роста и интеграции Центральной Азии в глобальные торговые сети.