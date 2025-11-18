Назначен новый гендиректор ООО "Объединение "Зеленый коридор"

БАКУ/Trend/ - Турал Алиев назначен новым генеральным директором ООО "Объединение "Зеленый коридор", а также принято решение об увеличении уставного капитала компании.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, соглашения были достигнуты в ходе общего собрания представителей участников ООО "Объединение "Зеленый коридор" - ОАО "Азерэнержи", "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" и ОАО "Национальные электрические сети Узбекистана", которое состоялось в Министерстве энергетики Азербайджана.

Заместитель министра энергетики Орхан Зейналов подчеркнул важность проекта "Зеленый энергетический коридор Азербайджан – Центральная Азия" и отметил, что этот проект выводит сотрудничество между странами на новый уровень. В связи с этим была подчеркнута особая значимость успешной деятельности ООО "Объединение "Зеленый коридор".

Кроме того, были проведены обсуждения вокруг привлечения консалтинговой компании для проведения технико-экономического обоснования, а также других организационных вопросов.

В заключение были подписаны соответствующие документы по принятым решениям.

