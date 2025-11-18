Южный Кавказ становится стратегическим центром для инвестиций и транспорта - CACI

БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ становится стратегическим центром для международных инвестиций, энергетики и транспорта, и США вместе с ЕС активно поддерживают стабильность региона и развитие Среднего коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил старший научный сотрудник по вопросам Евразии The Central Asia-Caucasus Institute (CACI) Джон ДиПирро, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Он подчеркнул, что для создания более предсказуемой архитектуры в регионе необходим комплексный подход. Он отметил стратегическую роль Южного Кавказа как моста между Европой и Азией и ключевое значение для Среднего коридора.

"Мы видим конкретные шаги, которые демонстрируют возросший интерес США к стабильной и более жизнеспособной архитектуре Южного Кавказа и развитию Среднего коридора", - сказал ДиПирро.

Эксперт также выделил значимость Турции и Азербайджана как региональных игроков с высокой экономической и стратегической устойчивостью. По его словам, снижение зависимости Армении от России, нормализация отношений с Турцией и долгосрочный мирный процесс между Арменией и Азербайджаном открывают возможности для расширения торговли, диверсификации энергетики и укрепления транспортной инфраструктуры.