Развитие Среднего коридора создает новые возможности для торговли и инвестиций на Южном Кавказе - Джон Хербст

Экономика Материалы 18 ноября 2025 11:54 (UTC +04:00)
Гюльнара Рагимова
БАКУ /Trend/ - Развитие Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ, открывает новые возможности для торговли, инвестиций и укрепления региональной стабильности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью журналистам заявил бывший посол США в Узбекистане и Украине, директор Центра политики Евразии Atlantic Council Джон Хербст в кулуарах I Азербайджано-американского аналитического форума в Баку.

Хербст отметил, что участие США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией позволило продвинуть реализацию этого стратегического транспортного маршрута. «Средний коридор может стать драйвером торговли и инвестиций для Азербайджана, Армении, Турции и региональных партнеров», - подчеркнул он.

По его словам, контроль США за процессом реализации коридора снимает создаёт условия для безопасного и стабильного функционирования маршрута, что открывает долгосрочные перспективы для экономического и транспортного сотрудничества в регионе.

