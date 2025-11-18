Интерактивный книжный киоск установлен в Гёйгёле по инициативе ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

В Гёйгёльском районе установлен интерактивный книжный киоск современного формата. Инициатором и организатором проекта выступило ЗАО «AzerGold» с целью расширения доступа чтения для местных жителей.

Новый киоск, размещённый в Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в центре Гёйгёля, предоставляет жителям простой и свободный доступ к книгам в течение 24 часов.

Одним из ключевых преимуществ проекта является простой и доступный механизм регистрации, объединяющий процесс чтения с цифровыми технологиями. Отсканировав QR-код внутри киоска, пользователи проходят электронную регистрацию и получают доступ к широкому выбору книг.

Система также включает функцию автоматического напоминания для эффективного управления книжным оборотом. Через пятнадцать дней после получения книги пользователю отправляется SMS-уведомление с просьбой вернуть её после завершения чтения. Кроме того, электронная система определяет наиболее активных читателей и пользователей, которые вовремя возвращают книги, формируя рейтинг на основе этих показателей.

Такой подход обеспечивает устойчивое использование книг, позволяет большему количеству людей пользоваться ими и даёт возможность проводить анализ статистики чтения в режиме реального времени. По итогам каждого квартала наиболее активным читателям будут вручаться поощрительные подарки от компании.

Книжный киоск предлагает около 400 новых изданий, включая произведения мировых классиков, образцы современной азербайджанской и мировой литературы, книги для детей и подростков, а также издания по бизнесу и личностному развитию.

Реализуя этот проект, ЗАО «AzerGold» стремится внести вклад в интеллектуальное развитие сообществ и поощрить культуру чтения, особенно в регионах. Следует отметить, что первый аналогичный проект был запущен в прошлом году в селе Кушчу Дашкесанского района. Проект «Книжный киоск» является продолжением ряда успешных просветительских инициатив компании, ведущей горнодобывающую деятельность, таких как «Книжный подарок» и «Друг детской книги».