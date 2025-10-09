Грузоперевозки по Астаринской железной дороге возросли

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) грузоперевозки по Астаринской железной дороге увеличились на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Астаринского таможенного управления Ирана Надир Ансариан.

По его словам, за 6 месяцев по Астаринской железной дороге было перевезено 267 тысяч тонн грузов.

Ансариан добавил, что грузы были перевезены посредством 4551 грузового вагона.

Следует отметить, что в соответствии с соглашением, достигнутым между правительствами Азербайджана и Ирана, в 2017 году началось строительство Астаринского терминала. Терминал расположен в иранской Астаре, в 1,4 км от азербайджано-иранской границы. Территория терминала, строящегося АЖД, была сдана в аренду Азербайджану правительством Ирана сроком на 25 лет.