Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)

Общество Материалы 8 октября 2025 21:03 (UTC +04:00)
Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Санкт-Петербурге прошла встреча командующих Военно-морскими силами прикаспийских государств.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, в которой принимала участие азербайджанская делегация, возглавляемая командующим ВМС капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым, были обсуждены вопросы региональной безопасности на Каспийском море, военно-морского сотрудничества, организации совместных учений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Наряду с этим, в рамках мероприятия были проведены переговоры о сотрудничестве в области гидрографии, затронуты возможности повышения навигационной безопасности на Каспии, обмена гидрографическими данными и организации совместных исследований.

На встрече также состоялись широкие обсуждения вопросов расширения форматов сотрудничества между прикаспийскими государствами с целью укрепления взаимного доверия и повышения безопасности на море.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Шахин Мамедов принял участие в обсуждениях региональной безопасности на Каспии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости