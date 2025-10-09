Хроника 44-дневной Отечественной войны: 9 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 9 октября 2020 года:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами сообщил, что азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут и несколько сел и уничтожила большое количество военной техники вооруженных сил Армении.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью в передаче "The Connect World" телеканала CNN International и телеканалу "Sky News".

- Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного штаба армянской армии, ликвидации начальника артиллерии полка, а также представило список уничтоженной и захваченной техники противника.

- Оборонное ведомство Азербайджана распространило видео освобожденного от оккупации Джебраильского района.

- Армянские вооруженные силы продолжили обстреливать Геранбойский, Тертерский, Агдамский и Физулинский районы Азербайджана. В результате армянского обстрела в Физули был тяжело ранен сотрудник ANAMA (Агентство Азербайджана по разминированию).

- Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении и захвате большого количества военной техники вооруженных сил Армении.

- Армянские вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу территорию Мингячевира, Агджебединского, Бардинского и Агдамского районов.

- Азербайджанская армия захватила еще несколько единиц военной техники Армении. Брошенная армянскими вооруженными силами военная техника перекрашивается по стандартам азербайджанской армии.

- Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении множества РСЗО "Град" армянских вооруженных сил.

- Оборонное ведомство Азербайджана распространило информацию об уничтожении в воздухе ракеты, выпущенной с территории Армении в направлении Мингячевира.

- Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных сел Суговушан и Талыш Тертерского района.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении четырех гражданских лиц в результате ракетного обстрела Агдама армянской армией.

- Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении вражеских РСЗО "Прима" и военного автомобиля, перевозившего 25 человек.

- Азербайджанское оборонное ведомство вновь выступило с видеоотчетом, на этот раз посвященным уничтожению выведенной на огневые позиции армянской бронетехники.