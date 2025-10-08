Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Завершились соревнования по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ (ФОТО)

Азербайджан Материалы 8 октября 2025 22:24 (UTC +04:00)
Завершились соревнования по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В Шекинском олимпийском спорткомплексе завершились соревнования по художественной гимнастике, проходившие 6–8 октября в рамках III Игр стран Содружества.

Как сообщает Trend, в престижном турнире приняли участие 86 гимнастов и 9 групповых команд из 9 стран — Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы, России и Беларуси.

Сборную Азербайджана в индивидуальной программе представляли Шамс Агагусейнова, Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы и Нур Садыгова, а в групповых упражнениях среди молодежи – Назрин Салманлы, Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Шамс Муваффаки и Нилуфер Оруджлу.

По итогам отборочного этапа азербайджанские гимнастки вышли в финал во всех программах и успешно выступили, завоевав в целом 8 медалей. Азада Атакишиева стала серебряным призёром в многоборье, упражнениях с мячом и лентой, а Нур Садыгова завоевала "бронзу" в упражнениях с обручем. Фидан Гурбанлы выиграла "серебро" в упражнениях с булавами. Команда в групповых упражнениях завоевала бронзовые медали в упражнениях с 5 обручами и 5 парами булав.

Кроме того, команда Азербайджана стала бронзовым призёром в командном зачёте.

