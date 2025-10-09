Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк обновил экономический прогноз для Грузии, ожидая устойчивый рост ВВП страны в ближайшие три года, сообщает Trend.

Согласно октябрьскому выпуску отчёта Всемирного банка за 2025 год, реальный ВВП Грузии, как ожидается, вырастет на 7% в 2025 году, 5,5% в 2026 году и 5% в 2027 году.

Последние прогнозы отражают повышение по сравнению с июньскими оценками 2025 года: +1,5 процентного пункта для 2025 года, +0,5 процентного пункта для 2026 года, изменений для 2027 года не зафиксировано.

Для справки, рост ВВП Грузии в предыдущие годы составил: 11% в 2022 году, 7,8% в 2023 году и 9,4% в 2024 году.

Что касается региона Южного Кавказа в целом, рост прогнозируется на уровне 3,7% в 2025 году по сравнению с 5,7% в прошлом году, что связано с сокращением добычи углеводородов в Азербайджане, где добыча нефти уже снизилась примерно на 5% в первой половине 2025 года.

Аналитики Всемирного банка также отмечают, что рост денежных переводов в странах Южного Кавказа остаётся устойчивым, несмотря на нормализацию потоков из России после резкого увеличения в 2022–2023 годах. Так, денежные переводы в Армению за период январь–июль выросли на 9,2% в годовом выражении, а в Грузию – на 5%, поскольку сокращение переводов из России (почти на 30% в случае Грузии) было компенсировано увеличением потоков из Европейского Союза и США.