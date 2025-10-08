В Гяндже состоялась церемония закрытия III Игр стран СНГ (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Состоялась церемония закрытия III Игр стран СНГ, которые Азербайджан принимал впервые.

Как сообщает Trend, мероприятие, организованное на Гянджинском стадионе, началось с художественной части. Был продемонстрирован видеоролик о соревнованиях.

Затем председатель Организационного комитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов объявил об успешном завершении соревнований. «Принимавшие Игры Гянджа, Шеки, Габала, Евлах, Мингячевир, Гёйгёль и Ханкенди на протяжении 11 дней были свидетелями и непосредственными участниками этого грандиозного спортивного праздника. Принявшие участие в Играх спортсмены из 8 стран, входящих в Содружество Независимых Государств, а также из 5 приглашенных государств, продемонстрировали свое спортивное мастерство и самоотверженность в соревнованиях по 23 видам спорта. В борьбе за 235 комплектов медалей в индивидуальных и командных дисциплинах они подарили миллионам болельщиков и любителей спорта незабываемые мгновения радости, волнения и гордости. Проведение в Азербайджане масштабного спортивного праздника – III Игр стран СНГ – стало результатом заботы о развитии спорта в нашей стране со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. С уверенностью можем заявить, что организаторами III Игр стран СНГ были обеспечены самые высокие стандарты проведения соревнований», - отметил С.Шарифов.

Затем был спущен флаг III Игр стран СНГ. Прозвучал государственный гимн.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Азербайджан завершил Игры в целом 184 медалями. Из них 33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых. По этому показателю наша страна заняла 2-е место в общем медальном зачете. Россия заняла первое место. Таким образом, азербайджанские спортсмены добились лучшего результата на Играх стран СНГ с 2021 года. На I Играх наша страна завоевала 60 медалей (16 золотых, 16 серебряных, 28 бронзовых), а на II Играх – 62 медали (10 золотых, 17 серебряных, 35 бронзовых).

III Игры стран СНГ приняли семь городов Азербайджана – Гянджа, Шеки, Габала, Евлах, Мингячевир, Гёйгёль и Ханкенди.