Более 3 тысяч судов ожидают прохода через Ормузский пролив

БАКУ /Trend/ - В районе Ормузского пролива около 3,2 тысячи судов ожидают безопасного прохода.

Trend сообщает об этом со ссылкой на телеканал Fox News.

Согласно данным, 800 из них — танкеры и сухогрузы.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля сообщил, что объявил с Ираном двухнедельное прекращение огня. По его словам, стороны урегулировали практически все спорные вопросы, и Вашингтон рассматривает 10 пунктов предложений, выдвинутых Тегераном для будущих переговоров. Трамп отметил, что это решение было принято на фоне готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что «оборонительные атаки» будут прекращены при условии, что по Исламской Республике не будут нанесены удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником между сторонами, пригласил их на переговоры в Исламабад.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики. В результате нанесенных по Ирану ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что провел масштабную ответную операцию против Израиля. Одновременно Иран нацелил баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морской транспорт региона также оказались под серьезным риском. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

