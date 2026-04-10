Великобритания не будет платить Ирану за проход судов через Ормузский пролив

БАКУ /Trend/ - Великобритания не согласна платить Ирану за проход судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер после переговоров с руководством Катара в Дохе.

«Мы без лишних задержек перешли к обсуждению перемирия. Есть ощущение, что перемирие хрупкое и предстоит сделать ещё много работы. Ормузский пролив должен стать частью урегулирования. У нас есть чёткая позиция относительно недопустимости введения каких-либо платежей или ограничений для судоходства», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Отмечается, что сегодня Стармер также провёл переговоры с Президентом США Дональдом Трампом по вопросу Ормузского пролива.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики. В результате ударов по Ирану погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля. Одновременно Иран нацелил баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морской транспорт региона также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном перемирии сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможности для переговоров. По имеющимся данным, договорённость была достигнута при посредничестве Пакистана.