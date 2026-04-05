В иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед погибли 9 человек в результате авиаударов

БАКУ /Trend/ - В результате авиаударов США и Израиля по Ирану в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед погибли девять человек и восемь получили ранения.

Как передает Trend, об этом местным СМИ сказала ректор иранского Университета медицинских наук Ясудж Рукайя Панахи.

По ее словам, на участке Кух Сиях района Кохгилуйе погибли 5 человек, 8 получили ранения, а на участках Вазак и Какан района Бойерахмед погибли 4 человека.

Губернатор района Кохгилуйе заявил, что после сбития американского истребителя F15 в иранском воздушном пространстве американская сторона увеличила количество полетов над воздушным пространством провинции, чтобы найти пилотов, сославшись на возможность того, что пилоты катапультировались в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед .

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.