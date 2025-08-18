Пезешкиан проведет переговоры о коридоре "Север-Юг" в ходе визита в Армению

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Армению одной из тем переговоров между Ираном и Арменией станет Международный транспортный коридор "Север–Юг".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 августа в Тегеране перед визитом в Армению.

По его словам, этот коридор может создать новые возможности для развития сотрудничества двух стран.

Пезешкиан заявил, что маршрут «Восток–Запад» также может стать подходящей инфраструктурой для упрощения и развития региональной торговли.

Президент Ирана отметил, что одной из причин обеспокоенности Ирана является присутствие американских компаний в регионе, поскольку, по его словам, предыдущий опыт показывает, что некоторые из них под видом коммерческой деятельности совершали неожиданные и нежелательные действия.

Напомним, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировал указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" - как, ожидается 3 недели).

Для соединения Азербайджанских железных дорог с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

